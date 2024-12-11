40 одиниць техніки рятують Тернопільщину від негоди

♦️Оперативно про ситуацію на дорогах області

Станом на 9:00 годину 11 грудня проїзд дорогами державного значення Тернопільської області забезпечений у повній мірі.

🚜 На боротьбу з наслідками нічної негоди виїхала техніка підрядних організацій, а це – більше 40 одиниць в тому числі 22 КДМ та 19 навантажувачів. Ще 7 автомобілів патрулювали ситуацію на головних магістралях. Впродовж ночі на дороги державного значення використали 490 т протиожеледної суміші. Та залучено більше 60 людей.

♦️ Опади у вигляді снігу продовжуються по всій території області, то ж робота снігоприбиральної техніки триває.