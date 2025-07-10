50 тисяч гривень — «тарифна сітка» вирішення питань в тернопільській облраді

Прокурори Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру директору однієї з комунальних установ Тернопільщини, який вимагав та отримав 50 000 гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, підприємиця, яка шукала приміщення для пошиття спецодягу, познайомилась із директором комунального підприємства. Посадовець запевнив, що має відповідне приміщення в Чортківському районі, однак заявив, що оренду можна оформити лише після передачі йому 50 тисяч гривень.

За ці кошти чоловік пообіцяв «вплинути» на службових осіб Тернопільської обласної ради, які ухвалюють рішення про оголошення аукціону з продажу права оренди. Крім того, він запевнив, що посприяє у безперешкодній подачі документів для участі в торгах і забезпечить перемогу підприємниці в аукціоні.

Правоохоронці затримали посадовця під час передачі всієї суми хабаря.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Чортківського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури.