Офіцер-розвідник з Тернопільщини нагороджений за мужність і стійкість у бою

Офіцер-розвідник Володимир із позивним «Скорпіон» відзначений нагородою Міністра оборони України «За поранення». Вручення відзнаки від імені командування здійснив начальник штабу — заступник командира бригади полковник Тарас Періг.

Кадровий військовий, Володимир служив у Державній прикордонній службі України з 2007 по 2021 роки. З початком повномасштабної війни у січні 2022 року він прийняв свідоме рішення підписати контракт зі 105 окремою бригадою територіальної оборони ЗСУ, щоб захищати нашу країну.

Поранення офіцер отримав під час виконання бойового завдання — ворог вів артилерійський обстріл позицій наших підрозділів. Після тривалого лікування Володимир зараз проходить реабілітацію, але не втрачає бойового духу і має тверде бажання якнайшвидше повернутися до служби.

Бажаємо Володимиру швидкого одужання та сил для подальшої боротьби за свободу і незалежність України!