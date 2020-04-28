Карантин – не привід відкладати вакцинацію!

Багато хто, особливо серед батьків малолітніх дітей, переймається питанням: чи можна робити щеплення під час карантину? Так, можна, адже в Україні, як і у всьому світі, немає заборони вакцинації під час карантину.

Згідно з Наказом МОЗ №2070 від 11.10.2019 року, зокрема у пункті 5.4., чітко вказується, що під час карантинних заходів дозволено робити вакцинацію. Звичайно ж, необхідно дотримуватися інфекційного контролю, розділяти потоки пацієнтів і, звісно, не йти вакцинувати дитину, якщо у неї нежить, температура або інші ознаки застуди.

Отож, в МЦ “Оксфорд Медікал” Тернопіль є в наявності для вас та ваших діток такі вакцини:

✅“Пріорикс” – комбінована вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи.

✅“Менактра” -вакцина від менінгококу.

✅“Гексаксим” – шестикомпонентна вакцина, яка допомагає боротись з дифтерією, правцем, кашлюком, гепатитом В, поліомієлітом, інвазивними інфекціями, спричиненими Haemophilus типу b.

✅“Пентаксим” – п’ятикомпонентна вакцина, яка допомагає боротись з дифтерією, правцем, кашлюком, поліомієлітом, інвазивними інфекціями, спричиненими Haemophilus типу b.

✅“Тетраксим” – чотирьохкомпонентна вакцина для боротьби з дифтерією, правцем, кашлюком та поліомієлітом.

✅“Інфанрикс” – очищена вакцина від кашлюку, дифтерії та правця.

✅“Інфанрикс Гекса” – очищена вакцина від кашлюку, дифтерії,правця, гепатиту В, поліомієліту, інвазивних інфекцій, спричинених Haemophilus типу b.

✅“Варилрикс” – вакцина від вірусу вітряної віспи.

✅“Енджерикс” – вакцина для профілактики вірусного гепатиту В.

✅“Хіберікс” – вакцина для профілактики захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (гемофільна паличка).

✅“Превенар 13” – вакцина проти пневмококу!

✅ “Хаврикс” – вакцина від гепатиту А.

✅“Інфанрикс + ІПВ + ХіБ” – вакцина проти правця, дифтерії, кашлюка, поліомієліту та гемофільної інфекції.

В пакет “Вакцинація” входить:

⭕️ вакцина

⭕️ ДВІ консультації лікаря-педіатра

⭕️ власне щеплення

⭕️спостереження лікаря та медичного персоналу після введення вакцини

⭕️подальші рекомендації лікаря, включно з індивідуальним підбором календаря щеплень

P.S.

✅ Надаємо можливість забронювати дози для подальших введень – Вам не доведеться хвилюватись через відсутність вакцини і розшукувати її у потрібні Вам терміни

Деталі за номером (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52!