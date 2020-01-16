14:32 | 16.01.2020
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75-річну пенсіонерку зі Збаражчини знайшли мертвою у власному помешканні, яке горіло

Irena 0 Views Прокоментуй!
75-річну жительку села Новики Збаразького району знайшли мертвою у власному помешканні, яке горіло. Зі слів поліцейських, положення тіла не було характерним для людини, що отруїлася чадним газом, і рука вся була обвуглена.
 
Зі слів соціального працівника, котра  здійснює нагляд за пенсіонеркою,  того дня її підопічна повернулася від лікаря, адже скаржилася на болі в серці. За попереднім даними, бабуся увімкнула електричну плитку, аби приготувати їсти, ймовірно, їй стало погано і вона сперлася або впала рукою на електроприлад. Від того, за попередніми даними,  й могла статися пожежа.
 
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 ККУ. Проводиться перевірка.
 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області
 

 

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