Аграрна партія готується до виборів у ОТГ

Про намір взяти участь у перших виборах до об’єднаних територіальних громад, призначених на 29 квітня 2018 року, повідомив керівник апарату Аграрної партії Тернопільщини Володимир Мужевич.

Офіційне рішення партії з цього приводу планується озвучити після проведеного позачергового з’їзду 23 березня цього року.

Як відомо, на Тернопіллі дві громади: селищна Товстенська та сільська Дорогичівська (обидві в теперішньому Заліщицькому районі) обиратимуть голів та депутатський корпус.

Для довідки: на виборах до ОТГ, що проходили в жовтні 2017 року, Аграрна партія посіла перше місце в Зборівській, друге місце в Лановецькій та третє місце в Хоростківській громадах.