Аграрна партія оригінальним способом повертає людей в дитинство (відео)

Графічним роликом, який відображає телефонну розмову матері та сина, Аграрна партія нагадує, що більшість з нас – родом з села.

Рідна хата, босоноге дитинство, засніжені зими, запах свіжого хіба та смак парного молока – для значної кількості українців це приємні спогади.

Ті, хто виріс в селі, чи ті, хто туди приїжджав мало не на всі канікули, точно розуміють про що йдеться. І розуміють це серцем.

“Зараз село ще не повністю відородилося, але поверутися лицем до села, як до годувальника, ми повинні якнайшвидше”, – говорить голова ТОО Аграрної партії Іван Чайківський.