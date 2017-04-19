На Тернопільщині екс-поліцейські відповідатимуть за неподані е-декларації

Прокуратурою Тернопільської області, як спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, спільно з Управління внутрішньої безпеки у Тернопільській області Департаменту внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції України встановлено факти неподання двома колишніми працівниками поліції е-декларацій.

Прокуратурою області розпочато досудове розслідування у двох провадженнях за ознаками скоєння кримінального правопорушення колишніми працівниками поліції за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Відповідно до діючого законодавства, особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Оскільки колишні працівники поліції належним чином цього не зробили, стосовно них розпочаті кримінальні провадження. На даний час тривають першочергові слідчі дії.

Довідково: Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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