У Тернополі відкрилась космічна виставка легендарної українки Емми Андієвської

У Тернополі подія! В обласному краєзнавчому музеї відкрилась космічна виставка легендарної українки ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ!

Твори представлені з колекції Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, що у Луцьку.

Емма Андієвська є автором двадцяти дев’яти поетичних збірок, п’яти книжок прози, трьох романів та понад дев’яти тисяч картин! Виставки художниці проходили в США, Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Швейцарії. Пані Емма є членом Національної спілки письменників України, українського ПЕН-клубу та Професійного об’єднання художників Баварії. Працювала диктором, сценаристом, режисером і редактором українського відділення радіо «Свобода» до 1995 року. Лауреат Шевченківської премії. Більшу частину свого життя проживає в Мюнхені та Нью-Йорку.

Народилася в Донецьку (тоді Сталіно) в страшні 30-ті роки русифікації і геноциду проти українців. Батько письменниці був хіміком-винахідником, його безпідставно розстріляли совітські військові у Києві в 1941 році (при відступі вбивали всіх науковців, вчених і молодих людей – хлопців призивного віку, щоб не залишились німцям ). У 1943 році Емма з мамою виїхали на Захід, жили в англійській окупаційній зоні в Німеччині, далі еміграція в США.

Пані Емма згадує, як в дитинстві, років 6-8, мама її ставила в куток на коліна, на гречку, за те, що дівчинка розмовляла українською мовою. Емма казала: “Мамо, ти мене вчиш бути чесною, справедливою, як я можу говорити російською, коли я українка?”

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