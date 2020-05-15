Апарат штучної вентиляції легень, який нещодавно придбали для інфекційного відділення Чортківської лікарні, врятував перше життя

58-річну жінку із Монастириського району декілька днів тому у важкому стані госпіталізували із підозрою на коронавірус.

Пацієнтці двічі робили ПЛР-дослідження, які показали негативний результат. Втім, на подив лікарів, два експрес-тести чітко показали наявність інфекції в організмі.

До слова, вартість апарату ШВЛ – 630 тис. грн. з яких 350 перерахував завод «СЕ Борднетце-Україна», а 280 тисяч зібрали завдяки благодійникам, котрі з різних куточків не лише України, а й всього світу надсилали кошти.