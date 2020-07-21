Аптека у Ланівцях — з відпочинковою зоною (Фото)

У центрі Лановець приватні підприємці створили гарний відпочинковий куточок для вільного доступу усіх бажаючих.

Жива флористика, диванчики, столик, кавовий апарат й обов’язково — зона WI-FI уже знайшли безліч схвальних відгуків містян та гостей.

Ця “Небесна тераса”, як її назвали власники аптеки “Небеса”, знаходиться біля аптеки. Винахідливі підприємці і взимку облагороджують прилеглу територію, яку перехожі нерідко використовують як привабливу фотозону, пише LanNews.