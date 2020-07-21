10:01 | 21.07.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Аптека у Ланівцях — з відпочинковою зоною (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

 

У центрі Лановець приватні підприємці створили гарний відпочинковий куточок для вільного доступу усіх бажаючих.

Жива флористика, диванчики, столик, кавовий апарат й обов’язково — зона WI-FI уже знайшли безліч схвальних відгуків містян та гостей.

Ця “Небесна тераса”, як її назвали власники аптеки “Небеса”, знаходиться біля аптеки. Винахідливі підприємці і взимку облагороджують прилеглу територію, яку перехожі нерідко використовують як привабливу фотозону, пише LanNews.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *