На Тернопільщині продається приміщення котельні та адмінбудинок із зниженням стартової ціни на 50%

РВ по Тернопільській області продає на електронних аукціонах з умовами із зниженням стартової ціни на 50%:

– приміщення котельні площею 61,8 кв. м у будівлі гаражу у м. Монастириська, вул. Сагайдачного, 3А, стартова ціна 31,65 тис. грн. без ПДВ. Аукціон заплановано на 14 травня 2019 року;

– адміністративний будинок площею 95,9 кв. м у смт Козова, вул. Грушевського, 19, стартова ціна 98, 355 тис. грн. без ПДВ. Аукціон заплановано на 23 травня 2019 року.

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