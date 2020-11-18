Авіапереліт Лондон-Делі з зупинкою на Тернопільщині

Рівно 93 роки тому у Білокриниці сталася подія, про яку кілька днів писала світова преса. Безпересадочний переліт з Англії до Індії зазнав невдачі і замість індійської столиці Делі закінчився у Білокриниці.

З Лондона до Делі 6732 км, маршрут планувалося подолати за два дні. Пілоти капітан Роберт Макінтош і Берт Хінклер на той час були відомі своїми рекордами на далекі відстані. Політ ретельно готувався, а початок вильоту планували у день повного місяця. Саме таким днем було 16 листопада 1927 року. Політ почався вдало, здавалось, усе було враховано. Проблеми почалися вночі, авіатори виявили неполадки у двигуні і продовження польоту було під загрозою. Як на біду, землю огорнув сильний туман і пілоти втратили орієнтир. Кружляли майже цілу ніч у пошуках місця приземлення, але тільки на світанку побачили якусь високу споруду і рівне поле. Приземлення було вдалим, поле виявилось пасовиськом, грунт твердим, тож літак майже не зазнав пошкоджень.

Вістка про те, що на толоці неподалік фільварку приземлився літак, миттю розлетілась по селу. Збіглося багато людей, але поговорити не вдавалося, люди не розуміли мови, якою розмовляли пілоти. Хтось здогадався послати за Яськом Ружніцьким, який недавно повернувся з Америки. Той швидко порозумівся з пілотами і з’ясував, що сталося. Пілоти були впевнені, що сіли у Росії, а виявилося, що у Польщі. Споруда, яку вони побачили, була комином на гуральні, та й місце приземлення виявилося вдалим, пасовисько було рівним і тягнулося майже на один кілометр.

Ще того ж таки дня пілоти зустрілися з війтом Блажком Ругом, а той спровадив їх до Підгаєць. Там також їх чекав прийом у міської влади, але що найважливіше, – пілоти дали звістку про себе до Львова і Варшави і прояснили ситуацію. А наступного дня, 18 листопада 1927 року, польські, англійські, японські та інші газети вперше написали про цей переліт і не відому їм Білокриницю.

Цього ж дня Макінтош і Хінклер вилетіли з Білокриниці у напрямку Львова. Знову неполадки з двигуном і вимушена посадка у селі Мшана за Львовом. Далі пілоти поїздом дісталися до Варшави. Так закінчився гарно розрекламований безпересадочний переліт з Англії до Індії, в якому роль індійської столиці зайняла Білокриниця.