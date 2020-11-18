Як Сергій Надал “помахав ручкою” Степану Барні

Кажуть, як зустрінеш, так і проведеш.

А взагалі, те, що Сергій Надал не висунув на посаду секретаря міськради представника від “Європейська Солідарності” (другій фракції за чисельністю), це махання ручкою до Степана Барни. Або й навіть публічний сигнал, що Свобода в одному місці мала всю команду порошенківців.

Хіба-що є питання в одному депутатові.

Роман Навроцький (ЄС) став головою “земельної комісії”. Цього хлопаку не так давно “Свобода” вигнала зі своїх лав, звісно за участі міського голови. Гаслом свободівців було “зрадник-депутат склади свій мандат”. Минулої каденції Роман Навроцький теж був у земельній комісії і певний час навіть виконував обов’язки секретаря. Тепер організовуватиме всі земельні питання. Це, по суті, відкуп за мир, аби всі образи між Навроцьким і Надалом були взаємно прощені.

Поява у заступниках міського голови представника команди_Зе Ігоря Крисоватого – це такий собі шлагбаум на захист від прокурорів. Адже як відомо, другом сім’ї Крисоватих є Сергій Банах. Він був першим заступником прокурора Тернопільської області в часи режиму Януковича.

Голосування трьох депутатів від “За Майбутнє” в унісон з командою Надала, зокрема й у питаннях регламенту, які обмежуватимуть права депутатів, яскраво свідчить про майбутню їхню поведінку.

“Сила Людей” (камбек Турського і Сороколіта) підсилена Олегом Різником та Іваном Коваликом добряче потріпає нерви міському голові. Перша сесія це показала.