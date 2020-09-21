Вакцина «ІНФАНРИКС™». Профілактика дифтерії, кашлюка та правця за акційною ціною в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Пропонуємо Вашій дитині провести профілактику правця, дифтерії і кашлюка вакциною «Інфанрикс™» за спеціальною ціною 945грн!

Вакцина «Інфанрикс™» є адсорбованою, ацелюлярною кашлюково-дифтерійно-правцевою вакциною для профілактики кашлюку, дифтерії та правця у дітей від 2-х місяців до 6 років 11 місяців 29 днів.

Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, рідше через інфіковані предмети побуту (посуд, білизна, іграшки, книги). При захворюванні набрякає слизова горла і утворюється щільна плівка, яка блокує дихальні шляхи і може привести до смерті.

Крім блокування дихання, дифтерія може викликати інфекційно-токсичний шок, пошкодження серцевого м’яза, ураження нервової системи та легеневу інфекцію.

Кашлюк – одне з дуже важких захворювань, що характеризується затяжним нічним кашлем. Захворювання дуже небезпечне для дітей, віком до двох років. Дорослі з кашлюком, кашляють настільки інтенсивно, що у 4% пацієнтів ламаються ребра. При цьому ефективних методів боротьби з кашлюковим кашлем не існує. Запобігти захворюванню може лише вакцинація.

Правець передається при попаданні збудника в рану із забрудненою землею або зараженими предметами. При правці виникають сильні судоми, які супроводжуються різким болем у всьому тілі і навіть можуть призвести до перелому кісток. Смертність спостерігається в 85% випадків захворювання на правець.

Такі небезпечні захворювання, як дифтерія, правець і кашлюк в рази легше запобігти, ніж боротись із ними.

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