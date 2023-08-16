Аж суд зобов’язав владу привести до ладу укриття
За позовом прокуратури суд зобов’язав міськраду привести у стан готовності протирадіаційне укриття
Тернопільський окружний адміністративний суд задоволив позов керівника Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави до Кременецької міської ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести у стан готовності захисну споруду цивільного захисту, яка перебуває у власності органу місцевого самоврядування.
Прокурори з’ясували, що через бездіяльність власника протирадіаційне укриття, розраховане на 150 осіб, на території однієї з селищних рад не готове до повноцінного використання його як споруди цивільного захисту. Відтак прокуратура подала позов.
Позов задоволено в повному обсязі.