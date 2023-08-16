18:10 | 16.08.2023
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Аж суд зобов’язав владу привести до ладу укриття

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За позовом прокуратури суд зобов’язав міськраду привести у стан готовності протирадіаційне укриття

Тернопільський окружний адміністративний суд задоволив позов керівника Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави до Кременецької міської ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести у стан готовності захисну споруду цивільного захисту, яка перебуває у власності органу місцевого самоврядування.

Прокурори з’ясували, що через бездіяльність власника протирадіаційне укриття, розраховане на 150 осіб,  на території однієї з селищних рад не готове до повноцінного використання його як споруди цивільного захисту. Відтак прокуратура подала позов.
Позов задоволено в повному обсязі.

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