Більше 100 днів невідомості…Трагічна звістка прийшла на Тернопільщину – загинув Володимир Бобик

Більше 100 днів невідомості. Трагічна звістка прийшла у Хоростківську громаду, – повідомляють у міській раді.

Після офіційного лікарського підтвердження втрату – загибель підтвердилася загибель жителя села Хлопівка – БОБИКА ВОЛОДИМИРА ЯРОСЛАВОВИЧА, 1993 р.н. – військоволужбовця Збройних Сил України, солдат-гранатометник 6-ої штурмової роти 2-го штурмового батальйону.

Під час інтенсивного артилерійського обстрілу на теренах Донеччини, 10.06.2023р., було втрачено зв’язок та візуальний контакт з Володимиром БОБИКОМ.

Герой віддав своє життя, захищаючи Батьківщину, та вважався безвісти зниклим з червня 2023 року.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі.

Міський голова Степан Гладун, Хоростківська міська рада, виконавчий комітет та вся громада висловлюють щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті Героя Володимира БОБИКА.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Вічна пам’ять Герою!

Слава Україні!

11 та 12 жовтня у Хоростківській громаді оголошено Днями жалоби. Просимо жителів громади, підприємства, установи та заклади приспустити державні прапори.

Прощальна панахида за загиблим Героєм відбудеться сьогодні о 18:00 год. Чин похорону відбудеться завтра, 12 жовтня, о 12:00 год, у рідному селі Захисника – Хлопівка.