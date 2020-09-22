Біля Тернополя з’явилося джерело «Божої любові» (фотофакт)
21 вересня в селі Кип’ячка на Тернопільщині з нагоди храмового празника кир Василій Семенюк освятив джерело «Божої любові».
- За 12 км від Тернополя на в’їзді до села Кип’ ячка Великогаївської ОТГ знаходиться джерело “Божої любові”. Сьогодні 21 вересня на Різдво Пресвятої Богородиці відбулося урочисте відкриття оновленого джерела з холодною кришталевою водою. Гарно облаштована територія, чиста природа, свіже повітря та великий простір, – ділиться враженнями Марина Дашкевич .