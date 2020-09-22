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Біля Тернополя з’явилося джерело «Божої любові» (фотофакт)

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21 вересня в селі Кип’ячка на Тернопільщині з нагоди храмового празника кир Василій Семенюк освятив джерело «Божої любові».  

  • За 12 км від Тернополя на в’їзді до села Кип’ ячка Великогаївської ОТГ знаходиться джерело “Божої любові”. Сьогодні 21 вересня на Різдво Пресвятої Богородиці відбулося урочисте відкриття оновленого джерела з холодною кришталевою водою. Гарно облаштована територія, чиста природа, свіже повітря та великий простір, – ділиться враженнями  Марина Дашкевич .

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