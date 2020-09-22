Біля Тернополя з’явилося джерело «Божої любові» (фотофакт)

21 вересня в селі Кип’ячка на Тернопільщині з нагоди храмового празника кир Василій Семенюк освятив джерело «Божої любові».

За 12 км від Тернополя на в’їзді до села Кип’ ячка Великогаївської ОТГ знаходиться джерело “Божої любові”. Сьогодні 21 вересня на Різдво Пресвятої Богородиці відбулося урочисте відкриття оновленого джерела з холодною кришталевою водою. Гарно облаштована територія, чиста природа, свіже повітря та великий простір, – ділиться враженнями Марина Дашкевич .