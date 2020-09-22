Офіційні дані: 22 вересня на Тернопільщині підтвердили 297 нових випадків COVID-19
Станом на 22 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 11732 випадках діагноз лабораторно підтверджений (10853 випадки – дорослі, 879 випадків – діти), з них 141 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5416 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 3366 (1289 одужало, 24 летальних, 2053 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 626 (272 одужало, 8 летальних, 346 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 339 (93 одужало, 3 летальних , 243 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 613 (259 одужало, 13 летальних, 341 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 579 (280 одужало, 6 летальних , 293 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 518 (179 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 327 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 613 (258 одужало, 8 летальних, 347 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 308 (122 одужало, 186 продовжують хворіти);
– Козівський район – 304 (156 одужало, 2 летальних, 146 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 728 (504 одужало, 14 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 325 (196 одужало, 1 летальний, 128 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 502 (356 одужало, 8 летальних, 138 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 250 (113 одужало, 3 летальних, 134 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 85 (31 одужало, 3 летальних, 51 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 384 (200 одужало, 6 летальних, 178 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 979 (375 одужало, 7 летальних, 597 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 831 (460 одужало, 8 летальних , 363 продовжують хворіти);
– Шумський район – 382 (273 одужало, 14 летальних, 95 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 275 осіб;
проведено 743 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 297 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 43 р. Бережанський район с. Рекшин, чоловік 56 р. Шумський район с. Потуторів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (123 особи)
Бережанський район (17 осіб):
• м. Бережани – 11
• с. Рекшин – 1
• с. Надрічне – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Тростянець – 1
• с. Комарівка – 2
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Кудринці – 1
Бучацький район (23 особи):
• м. Бучач – 10
• с. Підзамочок – 1
• с. Бариш – 2
• с. Соколів – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Жизномир – 2
• с. Ліщанці – 1
• с. Скоморохи – 2
• с. Зелена – 1
• с. Заривинці – 1
Гусятинський район (4 особи):
• с. Личківці – 1
• м. Хоростків – 2
• с. Сорока – 1
Заліщицький район (29 осіб):
• с. Дорогичівка – 2
• м. Заліщики – 11
• смт Товсте – 3
• с. Дунів – 1
• с. Головчинці – 1
• с. Щитівці – 1
• с. Поділля – 3
• с. Хмелева – 1
• с. Угриньківці – 1
• с. Касперівці – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Нирків – 2
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (18 осіб):
• м. Збараж – 5
• смт Вишнівець – 2
• с. Гніздичне – 1
• с. Загороддя – 3
• с. Гніздичне – 1
• с. Колодне – 1
• с. Синява – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Старий Вишнівець – 3
• с. Бодаки – 1
Зборівський район (5 осіб):
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Калинівка – 1
• с. Гукалівці – 1
• с. Вірлів – 1
• с. Малашівці – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Слобідка – 1
• с. Ценів – 2
• с. Конюхи – 2
Кременецький район (17 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Лосятин – 1
️Лановецький район (17 осіб):
• м. Ланівці – 12
• с. Юськівці – 1
• с. Гриньки – 2
• с. Краснолука – 1
• с. Нападівка – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Завадівка – 1
Підволочиський район (10 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 1
• с. Мовчанівка – 1
• с. Галущинці – 2
• с. Сухівці – 2
• с. Голошинці – 1
Теребовлянський район (2 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Зубів – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Настасів – 2
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Соборне – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Петриків – 1
• с. Плотича – 1
• с. Ангелівка– 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
Шумський район (6 осіб):
• с. Вілія – 1
• с. Цеценівка – 1
• м. Шумськ – 2
• с. Онишківці – 2