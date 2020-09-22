Офіційні дані: 22 вересня на Тернопільщині підтвердили 297 нових випадків COVID-19

Станом на 22 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 11732 випадках діагноз лабораторно підтверджений (10853 випадки – дорослі, 879 випадків – діти), з них 141 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5416 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3366 (1289 одужало, 24 летальних, 2053 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 626 (272 одужало, 8 летальних, 346 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 339 (93 одужало, 3 летальних , 243 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 613 (259 одужало, 13 летальних, 341 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 579 (280 одужало, 6 летальних , 293 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 518 (179 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 327 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 613 (258 одужало, 8 летальних, 347 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 308 (122 одужало, 186 продовжують хворіти);

– Козівський район – 304 (156 одужало, 2 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 728 (504 одужало, 14 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 325 (196 одужало, 1 летальний, 128 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 502 (356 одужало, 8 летальних, 138 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 250 (113 одужало, 3 летальних, 134 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 85 (31 одужало, 3 летальних, 51 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 384 (200 одужало, 6 летальних, 178 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 979 (375 одужало, 7 летальних, 597 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 831 (460 одужало, 8 летальних , 363 продовжують хворіти);

– Шумський район – 382 (273 одужало, 14 летальних, 95 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 275 осіб;

проведено 743 дослідження методом ПЛР;

підтверджено 297 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 43 р. Бережанський район с. Рекшин, чоловік 56 р. Шумський район с. Потуторів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (123 особи)

Бережанський район (17 осіб):

• м. Бережани – 11

• с. Рекшин – 1

• с. Надрічне – 1

• с. Саранчуки – 1

• с. Тростянець – 1

• с. Комарівка – 2

Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Кудринці – 1

Бучацький район (23 особи):

• м. Бучач – 10

• с. Підзамочок – 1

• с. Бариш – 2

• с. Соколів – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Жизномир – 2

• с. Ліщанці – 1

• с. Скоморохи – 2

• с. Зелена – 1

• с. Заривинці – 1

Гусятинський район (4 особи):

• с. Личківці – 1

• м. Хоростків – 2

• с. Сорока – 1

Заліщицький район (29 осіб):

• с. Дорогичівка – 2

• м. Заліщики – 11

• смт Товсте – 3

• с. Дунів – 1

• с. Головчинці – 1

• с. Щитівці – 1

• с. Поділля – 3

• с. Хмелева – 1

• с. Угриньківці – 1

• с. Касперівці – 1

• с. Нагоряни – 1

• с. Нирків – 2

• с. Добрівляни – 1

Збаразький район (18 осіб):

• м. Збараж – 5

• смт Вишнівець – 2

• с. Гніздичне – 1

• с. Загороддя – 3

• с. Гніздичне – 1

• с. Колодне – 1

• с. Синява – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Старий Вишнівець – 3

• с. Бодаки – 1

Зборівський район (5 осіб):

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Калинівка – 1

• с. Гукалівці – 1

• с. Вірлів – 1

• с. Малашівці – 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 3

• с. Слобідка – 1

• с. Ценів – 2

• с. Конюхи – 2

Кременецький район (17 осіб):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 1

• с. Старий Олексинець – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Білокриниця – 2

• с. Млинівці – 1

• с. Лосятин – 1

Лановецький район (17 осіб):

• м. Ланівці – 12

• с. Юськівці – 1

• с. Гриньки – 2

• с. Краснолука – 1

• с. Нападівка – 1

Монастириський район (1 особа):

• с. Завадівка – 1

Підволочиський район (10 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 1

• с. Мовчанівка – 1

• с. Галущинці – 2

• с. Сухівці – 2

• с. Голошинці – 1

Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Зубів – 1

Тернопільський район (15 осіб):

• с. Настасів – 2

• смт Велика Березовиця – 3

• смт Великі Бірки – 1

• с. Білоскірка – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Соборне – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Петриків – 1

• с. Плотича – 1

• с. Ангелівка– 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

Шумський район (6 осіб): • с. Вілія – 1 • с. Цеценівка – 1 • м. Шумськ – 2 • с. Онишківці – 2