Дві жінки старшого віку вкрали екзотичні рослини з Кременецького ботанічного саду

Днями на території Кременецького ботанічного саду було зафіксовано факт крадіжки екзотичних, малопоширених плодово-ягідних культур.

Прикро, що до інциденту причетні жінки старшого віку – «берегині роду». Як можна назвати таких, які цуплять рослини на території природно-заповідного фонду: «Господарі, гості чи варвари?» – виникає запитання в ці дні Великого посту.

Нагадуємо, що в Кременецькому ботанічному саду постійно ведеться відеоспостереження, а працівники відділу державної служби охорони здійснюють рейди. З етичних міркувань поки що фото- і відеодокази крадіжки не публікуватимемо в соцмережах. Попереджаємо, що надалі кожен із порушників матиме шанс прославитися як в Кременці, так і поза його межами.

Кременецький ботанічний сад