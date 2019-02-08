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Богдан Юлик: Головне завдання дорожників – надати безпечний проїзд

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Богдан ЮликНа замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривають робот з ліквідації ямковості, яка утворилась в зимовий період.

На сьогодні, погодні умови дозволяють підрядним організаціям ремонтувати дорожнє покриття сумішшю холодного асфальтобетону.

Дорожню техніку можна побачити на трасах Стрий-Тернопіль – Кропивниький – Знамʼянка, Бережани – Підгайці – Монастириська, Івано-Франківськ – Бачач – Тернопіль, Бережани – Підгайці – Монастириська, Городище – Зарваниця – Бучач.

 «Вчасна ліквідація аварійної ямковості дозволяє попередити утворення вибоїн та подальше руйнування дорожнього покриття. А основне – забезпечити безпечний рух транспорту та зменшити аварійність на автошляхах області.  Наразі, працюємо холодною асфальтобетонною сумішшю з додаванням спеціальних компонентів, які дозволяють працювати у холодну пору року та при низьких температурах» – коментує керівник Служби автомобільних доріг області Богдан Юлик.

 Нагадаємо, що основною причиною утворення надмірної ямковості на дорогах – часті перепади температури з «+» на «-». Важливим є і той факт, що дороги  Тернопільщини будувались ще у 70-их роках і не були розраховані на такий машинопотік, який є на сьогодні. Великотонажні автомобілі часто перевантажують, що також негативно впливає на проїжджу частину. Під впливом  вищенаведених факторів, дорожнє покриття втрачає свою несучу здатність, утворюються ями, вибоїни, напливи та інші руйнації.

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