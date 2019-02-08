На Тернопільщині в житловому будинку стався вибух газу

7 лютого близько 12.00 годин до Гусятинського управління з екплуатації газового господарства надійшло повідомлення про вибух газу у приватному житловому будинку в с. Крогулець Гусятинського району.

По прибуттю до місця події встановлено, що в житловому будинку стався вибух газу без подальшого горіння. Потерпілих на місці події не виявлено. Обставини вибуху встановлюються. Як вдалось дізнатися «Погляду», вибух стався вночі, коли 66-річний власник будинку перебував на нічному чергуванні за основним місцем роботи. Тільки, повернувшись з роботи, чоловік дізнався, яка біда його спіткала

Поділіться:











загрузка...