«Бучачагрохлібпром» традиційно запрошує на найграндіознішу аграрну подію року Тернопілля

У селі Підзамочок Бучацького району, на території насіннєвого заводу ТзОВ «Бучачагрохлібпром», 16-го червня відбудеться День поля та саду, який організувує компанія «Бучачагрохлібпром».

Для учасників розробили насичену програму заходів, які передбачають огляд демонстраційний ділянок озимих та ярих культур, сільськогосподарської техніки ТзОВ «Бучачагрохлібпром», технології захисту рослин від іноземних компаній, високотехнологічного елеваторного комплексу ТзОВ «Бучачагрохлібпром» з сушильними установками SUKUP та BONFATI. Окрім того, заплановано і відвідування саду ФГ «Гадз» та ознайомлення з інтенсивними технологіями вирощування, зберігання та сортування фруктів.

Компанія ТзОВ «Бучачагрохлібпром», досвідчений та надійний партнер сільгоспвиробника у забезпеченні стабільних врожаїв, була заснована у 2004 р. За цей період, завдяки висококваліфікованим спеціалістам, використовуючи новітні технології, постійно удосконалюючи якість продукції, займає одне з ведучих місць серед виробників насіння, реалізуючи кращі продукти на насінневому ринку, маючи в своєму розпорядженні потужну матеріально-технічну базу, сучасний машино-тракторний парк, грунтооброблювальну, посівну, зернозбиральну техніку.

На сьогоднішній день компанія орендує близько 25 тисяч гектарів землі, що розміщені одним масивом у трьох районах Тернопільської області, на яких займається вирощуванням зернових, олійних і технічних культур, сорти яких занесені до Державного реєстру сортів сільськогосподарських культур.