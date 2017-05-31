67-річний пенсіонер втопився у Дністрі

Смерть у воді знайшов 67-річний житель Гусятинщини.

Пенсіонер проживав у невеличкому хуторі Красне, в якому не залишилося жодного магазину. Люди, аби запастися продуктами перепливають на човнах Дністер і скупляються вже у сусідній Хмельницькій області. На закупи вчора відправився і загиблий, взяв, як завши, в оренду невеличкого човна на турбазі. Менше ніж через десять хвилин працівники бази помітили, що човен перевернувся. Чоловіка врятували не вдалося.

До слова, такий випадок в селі трапився не вперше. Декількома місяцями раніше за схожих обставин там перевернувся човен із подружжям. Жінці вдалося врятуватися, а от тіло чоловіка розшукали лише через кілька місяців.

Тіло 67-річного загиблого правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. Інформацію про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.