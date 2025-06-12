Бучацька прокуратура відстояла археологічну спадщину — землю повернуто державі

За реагування Бучацької окружної прокуратури повернуто державі землю історико-культурного призначення площею понад 2,8 га.

За позовом Бучацької окружної прокуратури Господарський суд Тернопільської області скасував незаконне рішення селищної ради та повернув державі земельну ділянку історико-культурного призначення площею понад 2,8 га, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення «Поселення Нагіряни». На сьогодні рішення суду виконано в повному обсязі.

Земля історико-культурного призначення, яка відповідно до чинного законодавства повинна перебувати у державній власності, була передана у комунальну власність та використовувалась як земля сільськогосподарського призначення орендарем-приватним підприємством.

За позовом прокуратури суд визнав передачу землі незаконною, скасував реєстрацію права власності та запис у Державному земельному кадастрі.