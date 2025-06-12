Чотири червоні хрести: нові знахідки в гусятинському храмі 1610 року

11 червня 2025 року у вівтарній частині костелу святого Антонія в Гусятині Тернопільської області виявили фрагменти старовинних фресок. Про це в коментарі Суспільному телефоном розповів настоятель храму отець Михайло Багінський.

За його словами, під шаром фарби на бічних стінах вівтаря вдалося побачити обриси зображень.

“Хрести знаходяться у вівтарній частині, на бічних стінах. Вони, напевно, були позначені ще під час освячення храму. Фрески були під фарбою, але якщо придивитися, то щось пробивалося. Вчора я подумав, що варто спробувати відчистити — і ось знайшов чотири червоні хрести. Також думаю, що є ще фрески й у інших частинах храму”, — зазначив отець Михайло.

Священник планує залучити фахівців для вивчення та датування знайдених зображень. За його словами, костел святого Антонія був збудований у 1610 році і має багату історію.

“Гусятин був на кордоні — коли була Австро-Угорщина, коли була під Польщею річка Збруч. Тут постійно відбувалися бої. Коли ми робили ремонт ззовні, на храмові були сильні вибоїни. Навіть знайшли 50-сантиметровий снаряд в стіні. Під час війни Богдана Хмельницького храм сильно постраждав. Монастир був знищений, його відновлювали”, — розповів настоятель.

Відбудова святині триває з 2014 року. Зараз храм повертають до історичного вигляду за архівними світлинами початку XX століття.

“Маємо фото 1910–1925 років, бачимо, яким тоді був храм. Він має змішаний стиль — є і готика, і бароко”, — додав отець Багінський.

Знайдені фрески можуть стати важливим відкриттям для дослідників сакрального мистецтва та історії цього регіону.