За кожного з нас загинув захисник Іван Романишин з Тернопільщини

З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 11 червня 2025 року внаслідок удару FPV-дрону в районі н.п. Новоандріївка Запорізької області, загинув солдат РОМАНИШИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1989 року народження, житель селища Скала-Подільська.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Поділіться:









