01:16 | 10.02.2023
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Бучацьке відділення поліції очолив Олександр Процак

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Нового керівника підрозділу особовому складу представив у четвер, 9 лютого, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.
Майор поліції Олександр Процак народився 21 вересня 1988 року в селі Баворів Тернопільського району Тернопільської області. За фахом юрист, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Тривалий час працював у слідчих підрозділах поліції Тернопільщини.

З лютого призначений на посаду начальника вiддiлення полiцiї № 2 (м.Бучач) Чорткiвського районного вiддiлу полiцiї ГУНП в Тернопільській області.

Олександр Богомол побажав новому керівнику успіхів у роботі, наголосив на дотриманні законності, забезпеченні правопорядку на території обслуговування.

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