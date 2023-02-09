Бучацьке відділення поліції очолив Олександр Процак

Нового керівника підрозділу особовому складу представив у четвер, 9 лютого, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Майор поліції Олександр Процак народився 21 вересня 1988 року в селі Баворів Тернопільського району Тернопільської області. За фахом юрист, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Тривалий час працював у слідчих підрозділах поліції Тернопільщини.

З лютого призначений на посаду начальника вiддiлення полiцiї № 2 (м.Бучач) Чорткiвського районного вiддiлу полiцiї ГУНП в Тернопільській області.

Олександр Богомол побажав новому керівнику успіхів у роботі, наголосив на дотриманні законності, забезпеченні правопорядку на території обслуговування.