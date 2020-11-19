Найбільший виробник спирту в Молдові купив спиртозавод на Тернопільщині

Фонд держмайна України на минулому тижні продав на приватизаційному аукціоні Марилівський спиртозавод у Чортківському районі ДП “Укрспирт” в рамках демонополізації ринку.

За пущений з молотка об’єкт “Укрспирту” виручили 120 млн. грн. На торгах змагалися двоє учасників, які підвищили ціну в 2,2 раза від стартових 54,7 млн. ​​грн.

Хоч у Фонді держмайна переможця і не називають, ним виявилася молдовська Zernoff – найбільший завод із переробки зернових у Молдові з річним споживанням понад 100 тис. тонн зерна. Про це повідомила заступник голови Мінекономіки Світлана Панаіотіді. Також Zernoff – найбільший виробник етилового спирту в Молдові.

У ФДМУ традиційно відзначили, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Марилівського спиртозаводу буде вважатися офіційно завершеним.

– Разом із правом власності на актив інвестор також отримає можливість участі в новому ринку виробництва спирту. Фонд держмайна і надалі буде продовжувати прозору приватизацію спиртових активів для демонополізації галузі та залучення інвестицій, – ідеться в повідомленні.