Бучацький завод – один із перших об’єктів концерну «Укрспирт», який виставлено на приватизаційний аукціон

Онлайн-аукціон із продажу Бучацького мальтозного заводу запланований на 18 жовтня, стартова ціна підприємства – 34,7 млн грн.

“Бучацький мальтозний завод (Тернопільська область) – один із перших об’єктів концерну «Укрспирт», який виставлено на приватизаційний аукціон”, – ідеться у повідомленні.

Зазначено, що підприємство спеціалізується на переробці крохмалевмісної речовини, виробництві та ректифікації спирту. Крім цього, завод може виготовляти соки та інші безалкогольні напої, але після 10 років простою він не в змозі конкурувати з сучасними підприємствами.

У Фонді додали, що підприємство відновило роботу лише наприкінці минулого року, але “застаріле обладнання потребує модернізації, а весь об’єкт – залучення додаткових інвестицій”.

Серед умов приватизації – збереження профільної діяльності Бучацького мальтозного заводу щонайменше протягом 4 років після зміни власника, зауважили в пресслужбі.