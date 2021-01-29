Частину працівників Бережанської РДА звільнили

Частину працівників Бережанської райдержадміністрації звільнили через розформування. Про це повідомив її колишній очільник Олег Захарків. Скількох саме – він не сказав. Захарків повідомив, що зараз усі відділи передають на баланс Бережанської громади.

Будівлі, які перебували на балансі колишнього району, передають трьом громадам: Бережанській, Нараївській та Саранчуківській. Наразі в процесі передачі 102 будівлі, більша частина з них перейшла до Бережанської громади.

Будівлю Бережанської районної ради вже передали на баланс Бережанської міської громади. Про це повідомила начальниця відділу освіти райдержадміністрації Наталія Бабій.

За її словами, зараз архівують документи перед тим, як припинити роботу. Бабій каже, на баланс громади передали 13 шкіл і два садочки.

“Для шкіл, можливо, ніяких змін немає. Люди як працювали, так працюють. Прикрим є той факт, що люди, які працювали багато років у відділі освіти – це централізована бухгалтерія, працівники групи, господарської групи, інспектори. Люди залишаються без роботи. 15 людей по відділу освіти вже звільнили. Вони перебувають на обліку Центру зайнятості. Ще залишилося в нас держслужбовці, член ліквідаційної комісії, головний бухгалтер відділу освіти, які також залишаться без роботи”, – каже Бабій.

Начальниця відділу освіти Бережанської міської ради Галина Михальчук каже, зараз у школах Бережанської громади навчається понад 2 500 учнів. У 29 навчальних закладах громади працює 785 людей.

“Всі працівники, які перейшли до нас із закладів середньої освіти району, вони всі залишилися на робочих місцях. В нас такого скорочення не пройшло. Розробляємо плани на оптимізацію шкільної мережі. Заклади до нас прийшли гарні. Дуже відповідальні керівники, які до нас приєдналися. В нас збільшилася кількість дітей. Освітньої субвенції нам вистачає”, – каже Михальчук.

Будинок культури у Бережанах також передали на баланс громади. Директорка закладу Галина Лещишин розповіла, що у закладі працює 13 людей.

“Перейшли у Бережанську міську громаду, в нас змін ніяких не сталося. Колективи перейшли разом з нами. Працівники теж залишилися без змін. При будинку культури працює 13 колективів”, – каже Лещишин.

Голова Бережанської громади Ростислав Бортник розповів, на баланс міста прийняли понад 50 будівель, за які відповідала райдержадміністрація. Чоловік каже, для частини людей, які там працювали створять нові робочі місця.

“В нас немає такої угоди, що з району забираємо без переводу, але ми зацікавлені в тому, щоб працівники, які піклувалися тими селами, які приєдналися до нас, то прийшли до нас. Це нам заощадить і час, кошти. Але це зараз будуть створені нові відділи і будуть конкурси проходити. Ми хочемо подивитися і пройти ту оптимізацію. Думаю, до Великодня має точно завершитися цей процес”, – каже Бортник.

До реформи децентралізації, в усіх 17 райдержадміністраціях працювали 1332 людини. Після утворення трьох, в них працюватимуть 442. Про це повідомила керівниця апарату Тернопільської облдержадміністрації Світлана Безпоповцева.

Суспільне