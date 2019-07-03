Через грозу на Борщівщині постраждали 16 житлових будинків, повалено близько сотні дерев

Внаслідок вчорашньої короткочасної грози в с. Білівці Борщівського району частково пошкоджено дахи 16 житлових та 6 господарських будівель, повалено орієнтовно 75 дерев (50 – в с. Білівці, 10 – поблизу с. Вигода, 15 – в с. Дзвенигород). Без електропостачання залишилися 5 населених пунктів Борщівського району: м. Борщів – частково, повністю – села Худіївці, Шишківці, Шупарка, Трубчин. Станом на 06.00 год 3 липня енергетики відновили світло всюди, крім с. Трубчин.

Поділіться:









