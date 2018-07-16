Через молоко на Тернопільщині селяни перекривали дорогу

15 липня через зниження цін на молоко жителі села Верещаки перекривали трасу Ланівці-Тернопіль. Селяни обурюються зниженням ціни на молоко, яка становить 4 гривні за 1 літр. Про це у мережі Фейсбук повідомляє Андрій Ткаченко.

За словами з

Якби річ була лише про доїльні апарати, люди б їх купили. Але за законом, це має бути устаткування з безконтактною лінією, де молоко від корови йде прямо в охолоджувач і коштує декілька мільйонів гривень. Прості люди все одно залишаться за бортом або будуть здавати фермерам за копійки, – пише

До слова, 18 липня жителі знову планують перекривати дорогу.