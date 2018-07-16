Через молоко на Тернопільщині селяни перекривали дорогу
15 липня через зниження цін на молоко жителі села Верещаки перекривали трасу Ланівці-Тернопіль. Селяни обурюються зниженням ціни на молоко, яка становить 4 гривні за 1 літр. Про це у мережі Фейсбук повідомляє Андрій Ткаченко.
За словами Marya Moroz, з першого липня молоко від населення мали не приймати, або мав би бути доїльний апарат.
- Ми доїмо вручну, вони знижують ціну. Винні ми, не дотримуємося нововведення стосовно доїльних апаратів, – коментує подію жінка.
Якби річ була лише про доїльні апарати, люди б їх купили. Але за законом, це має бути устаткування з безконтактною лінією, де молоко від корови йде прямо в охолоджувач і коштує декілька мільйонів гривень. Прості люди все одно залишаться за бортом або будуть здавати фермерам за копійки, – пише Наталія Мазур.
Люди по селах виживають як можуть.А переробники між собою домовляються про ціну. І знижують ціну до мінімуму-наживаються. А селянин здає за копійки. І ніякої хімії він в молоко не вкидає, а роблять це на молокозаводах- добавляють всяку фігню, бо їм так вигідніше і ніхто не контролює, – каже Юрій Петлюк.
До слова, 18 липня жителі знову планують перекривати дорогу.