Через погіршення погодних умов на Тернопільщині оголосили жовтий рівень небезпеки

Через погіршення погодних умов, а зокрема, через сильні пориви вітру у Тернопільській області оголосили жовтий рівень небезпеки.

У Тернопільському гідрометцентрі повідомляють про попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І) по Тернопільській області та м. Тернопіль 14 листопада.

Область: Хмарно. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі по всій території, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 6 – 11º тепла, вдень 10 – 15º тепла. Місто: Хмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 7 – 9º тепла, вдень 11 – 13º тепла. 15 – 16 листопада: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9º тепла, вдень 8 – 13º тепла. 17 – 18 листопада: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень 10 – 15° тепла.