Через службу зайнятості Тернопільщини шукають роботу 3,1 тис. безробітних жителів області

За січень 2023 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 4,5 тис. осіб, з них 4,2 тис. були визнані безробітними, з їх числа майже 500 осіб – переселенці.

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 27 безробітних; 11 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Загалом упродовж січня ц.р. служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи 881 вакансію. Це дало можливість знайти постійні місця праці для 206 краян, з них 20 внутрішньо переміщеним особам.

На 1 лютого 2023 року через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці 3,1 тис. безробітних. Із них 74,5% – жінки, 22,7% – молодь до 35 років, третина – особи, які належать до соціально вразливих категорій населення, більше половини – жителі сільської місцевості, 10,2% – переселенці.

Роботодавці Тернопільщини зараз мають найбільшу потребу у водіях, продавцях, слюсарях, швачках, електромонтерах. Постійно є робота для лікарів та медичних працівників.