З нового року в Тернополі введуть трирівневу систему оплати за проїзд у громадському транспорті. Найвищим тариф буде для тих, хто розраховується готівкою. Найнижчий – для пасажирів, які матимуть картку тернополянина. Випробовувати систему почнуть з 1 жовтня. До цього часу картками планують забезпечити учнів та частину пільговиків.

Проїзд без картки зросте до 5 гривень

Впровадження системи безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті, яка мала запрацювати у Тернополі з 1 вересня, відтермінували на місяць. Це пов’язано з організаційними моментами. Як повідомив директор ТОВ «Системний зв’язок» Віталій Васильків, уже 20 серпня товариство замовило першу партію карток. Тож на початку наступного місяця ними забезпечать школярів.

Підприємство виграло тендер на впровадження системи безготівкового розрахунку в громадському транспорті. Вартість проекту становить близько 60 млн. грн. Ним передбачено виготовлення п’яти різних карток: картки тернополянина (стандартна), учнівської, студентської, пільгової та транспортної. Всі, окрім останньої, будуть персоніфікованими та багатофункціональними. Спершу їх дію випробують у громадському транспорті.

– У Тернополі буде введено диференційований тариф. З 1 жовтня – дворівневий, з нового року – трирівневий, – пояснює Віталій Васильків. – Ідея полягає в тому, що при розрахуванні персоніфікованими картками вартість проїзду буде найнижчою: 3 грн. – в електротранспорті та 4 грн. – у маршрутках. При оплаті транспортною карткою тариф буде трохи вищий (прогнозується, що на 0,5 грн.). Найвищою вартість проїзду буде для тих, хто розраховуватиметься готівкою: 4 грн. – у тролейбусах та 5 грн. – у маршрутках.

Як отримати картку?

Персоніфіковані картки видаватимуть виключно тим, хто має тернопільську прописку. Для їх виготовлення необхідно надати копію паспорта з відміткою, яка підтверджує ці дані. Написати заяву на виготовлення картки можна у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Кн.Острозького), управлінні соціального захисту (для пільговиків), що на вул. Лисенка. Незабаром ці функції виконуватиме і частина ЖЕКів. До заяви та копії паспорта всім, окрім пільговиків, потрібно надати чек про оплату за виготовлення електронного носія. Вартість становить 57 грн. Для пільгових категорій перше виготовлення картки буде безкоштовним. Їх вартість компенсують з міського бюджету. У разі втрати картки її можна буде виготовити повторно, але ця функція буде платною.

– Копія паспорта потрібна для підтвердження, що особа справді проживає у Тернополі, – зазначає пан Віталій. – Адже суть проекту полягає в тому, щоб місто надавало привілеї виключно своїм мешканцям, а не іногороднім.

Він наголошує, що у ЦНАП діє онлайн-реєстрація. Аби зекономити час, людина може записатися на конкретну годину.

Також підприємство планує впровадити електронну систему подачі документів. Завершується робота над запуском спеціалізованого сайту з робочою назвою «Файна картка». Планується, що він запрацює вже у вересні. На ньому буде поміщено детальну інформацію про умови та механізм отримання картки, її функції, правила експлуатації, місця поповнення картки тощо. На цьому ж ресурсі передбачено функцію онлайн-подання документів. Людині достатньо буде завантажити вказані вище документи і через визначений час забрати картку у ЦНАП. На її виготовлення передбачено 25 днів, але не виключено, що термін буде значно коротшим. До слова, скористатися онлайн-подачею документів не зможуть представники пільгових категорій. Вони особисто повинні пред’явити працівнику довідку, яка надає право на пільгу. У випадку подачі під час онлайн-реєстрації недостовірних даних (підроблених копій паспорта чи квитанції про оплату) громадянину не видадуть картки. Тож він втратить своїх 57 грн.

Де і як поповнити?

У Тернополі діють понад 20 пунктів поповнення карток. Їхні адреси, а також розміщення на карті теж будуть вказані на спеціалізованому сайті. Як правило, це кіоски та МАФ на зупинках, магазини тощо.

Оператор не передбачив ні мінімальної, ні максимальної суми поповнення картки. Що цікаво, у випадку її втрати чи пошкодження баланс можна перевести на інший носій.

– Наприклад, людина поповнила картку на 300 грн. і загубила її. У такому випадку вона повинна звернутися у ЦНАП і повідомити про втрату носія. Його заблокують, а власник змушений буде виготовити нову картку. Така послуга коштуватиме 57 грн. При цьому на нову картку буде переведено баланс із попереднього носія, – розповідає Віталій Васильків.

Виробник не передбачив кінцевого терміну експлуатації карток. Припускають, що ними можна буде користуватися близько п’яти років. Усе залежить від того, як власник її використовує.

Прогнозується, що в майбутньому поповнювати картки можна буде з телефону або банківського рахунку, але запровадження такого сервісу потребує додаткового часу та ресурсів.

– Картки відповідають міжнародним стандартам безпеки розрахунку в транспорті. Застосовується офлайн-система. Це означає, що дані на картку записуються вручну: людина дає касиру кошти і той вносить у систему дані про поповнення. З часом можливим буде і онлайн-поповнення, але в такому випадку кошти будуть зараховані не одразу, а через деякий час – через годину або навіть на наступний день. Усе залежатиме від того, з якою регулярністю будуть оновлюватись дані у терміналах, – каже пан Васильків.

Що робити іногороднім?

Як уже зазначалося, вартість проїзду без картки буде найвищою. І очевидно, від цього постраждають гості міста. Щоб зекономити, їм пропонують придбати транспортну картку. Вона не є персоніфікованою і її можна купити у пунктах поповнення карток. З нового року тариф для неї буде середнім – вищий, ніж для персоніфікованої, але нижчий, ніж готівковий.

– До нового року вартість проїзду з персоніфікованими та транспортними картками буде однаковою. Таким чином ми хотіли зменшити ажіотаж навколо їх виготовлення. Але з нового року вартість буде диференційованою. Якщо людина приїжджає у місто раз на рік, то вона може оплатити проїзд готівкою. Думаю, заплатити на гривню більше для неї не буде проблемою. Але тим, хто не живе в місті, але користується громадським транспортом, вигідніше буде придбати картку,- повідомив Віталій Васильків.

Щоправда, у цьому питанні є багато спірних нюансів. У Тернополі працює чимало людей, які проживають у навколишніх селах – Березовиці, Білій та інших. Вони щодня приїжджають у місто громадським транспортом. Фірми, на яких вони працюють, сплачують податки у місті, тож такий поділ трохи не справедливий по відношенню до них.

– Це питання зараз вивчається. Бо в ньому є великий ризик зловживань. Передбачалося, що громадяни зможуть отримати картку при умові, що вони працюють у Тернополі. Але всі ми розуміємо, що такий документ легко підробити. Самі знаєте, які документи носять у візовий центр. Тому, можливо, пільгу буде надано лише працівникам комунальних підприємств, де цю інформацію можна перевірити. Ми намагаємось передбачити різні нюанси, але в процесі роботи виникають нові обставини, які вносять свої корективи. Зрозумійте, ми першими в Україні впроваджуємо такий проект і це дуже складно, – коментує Віталій Васильків.

Що важливо, із запровадженням безготівкової системи оплати за проїзд пасажири зможуть заходити у громадський транспорт лише через передні двері.

Упродовж літа на деяких маршрутах було встановлено валідатори. Протягом цього часу водії вчилися ними користуватися. Щоправда, не всі робили це сумлінно.

Самі пристрої є прості у користуванні, каже Віталій Васильків. Водію потрібно провести картку і витягти чек. Валідатори не мають функції автообрізання стрічки, через це знаходитимуться у водіїв. Інакше пасажири затримуватимуться біля них і створюватимуть черги. Зараз підприємство встановлює у маршрутках кріплення для валідаторів, самі пристрої вже замовлено. Після запуску системи на мережі розпочнуть роботу контролери, які перевірятимуть наявність у пасажирів квитків.

Згодом до карток планують долучити інші сервіси: послуги поліклініки, дисконтні картки для аптек, приватних фірм, оплату парковок.

Із транспорту виведуть готівку

З запровадженням карткової системи оплати за проїзд місто зможе вирішити одразу кілька проблем, наголошує пан Васильків. По-перше, це облік пасажирів. Дані про їх кількість надходитимуть з кожного транспортного засобу окремо. Таким чином стане відомо, скільки людей обслужив перевізник, який відсоток із них становлять пільговики.

– Сьогодні цю інформацію надають самі перевізники і перевірити її не можливо. А з запровадженням електронної системи місто зможе адекватно за фактом відшкодовувати перевізнику кошти за пільгу, яку він надав. Більше того, держава уже два з половиною роки не надає субвенції на пільгове перевезення. Тепер місто матиме достатньо підстав, щоб отримати ці кошти, адже володітиме точною інформацією щодо перевезень пільгових категорій. З іншого боку, в таких нововведеннях має бути зацікавлений і сам перевізник. Він теж матиме об’єктивні дані щодо перевезення. Вивівши готівку з транспорту, перевізник змушений буде працювати прозоро. Водій більше не зможе брати грошей із каси, тому перевізник зобов’язаний буде підвищити йому офіційну заробітну плату, – каже Віталій Васильків.

Представник підприємства зазначає, що у місті регулярно зростають тарифи на перевезення, а покращення якості у роботі громадського транспорту немає. Облік пасажиропотоку та надходжень дозволить проаналізувати стан галузі та об’єктивно реагувати на ці процеси.

Інше питання – надання пільг. Є великий перелік категорій громадян, яким держава надала пільги, але їх вартість компенсує місто. Ці суми обраховують за формулами і даними статистики, але вони не є точними.

– У рамках децентралізації міста отримали більше фінансових повноважень і можуть витрачати кошти на своїх громадян. Місто має право надати пільгу своєму ветерану, але чому воно має робити це для громадян зі Збаража чи Теребовлі. Держава мала б відшкодувати місту ці витрати, аби надати пільговику персоніфіковану допомогу, – пояснює пан Васильків.

Автори проекту переконані, що посилений контроль за роботою транспорту та витратами допоможе врегулювати ці моменти.