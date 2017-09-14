17,3 тисячі краян знайшли роботу за сприяння служби зайнятості Тернопільщини

«Цьогоріч через службу зайнятості області шукали роботу більше 34,8 тис. осіб, з них 23 тис. мали статус безробітного, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. – За сприяння центрів зайнятості Тернопільщини за січень-серпень 2017 року вдалося працевлаштувати 17293 особи, з них 7047 безробітних. З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали роботу 347 осіб зі статусом безробітного. Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 13 безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 2631 особу, після завершення яких майже 700 – працевлаштовано на постійні місця праці».

3241 безробітний проходив професійне навчання або підвищував кваліфікацію за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Завершили профпідготовку 2849 осіб, з них 91,4% вже працюють. За виданими у центрах зайнятості області ваучерами всього навчалися 46 осіб.

Директор ОЦЗ поінформував про те, що зберігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості наявних вакансій. Так, у січні-серпні 2017 року роботодавці пропонували 27605 вакансій або на 22,4% більше у порівнянні із цим же періодом 2016 року. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 6910 пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 3,6% – були із заробітною платою вищою від середньої по області, 54% – з мінімальною зарплатою. На 1 вересня 2017-го актуальними були 2824 вакансій, з них 1500 – для робітників.

Найбільшим попитом в області користувались продавці, водії автотранспортних засобів, монтери колії, оператори котельні, охоронники, кухарі, офіціанти, працівники будівельних професій, електрогазозварники, електромонтери, швачки, трактористи, автослюсарі, а також підсобні робітники, вантажники, прибиральники.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 3 безробітних, найбільше у Шумському – 13, найменше – у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості – 1 безробітний.

Кількість безробітних в області на 1 вересня 2017 року, у порівнянні з відповідною датою 2016-го, скоротилась на 15,2% та становила 8397 осіб. Серед них: половина – жінки, третина – молоді люди віком до 35 років, 40,3% – службовці, 48,4% – з вищою освітою.

Допомогу по безробіттю отримували 7236 осіб. Середній розмір цієї допомоги у серпні 2017 року становив 1785,94 грн.

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