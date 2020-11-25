Чортків отримав найвищу екологічну відзнаку країни

Третій рік поспіль компанія Ecobusiness Group вручає відзнаки «ЕКОтрансформація» тим, хто протягом року впроваджував кращі технології задля зниження негативного впливу на довкілля, робив міста та селища більш екологічними і безпечними. Таким чином організатори проекту закликають владу, підприємців, представників різних сфер господарства впроваджувати екологічні заходи задля збереження навколишнього середовища.

Серед найкращих екотрансформаторів зі всієї України опинився і наш Чортків. Нагороду вручили за проект реанімованих очисних споруд у місті. Нагадаймо, будівництво комплексу очисних у нашому місті розпочалося ще у 1986 році, проте вже у 1989 проект заморозили через брак коштів. Поновити роботи вдалося лише у 2017 році завдяки міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку, котрий почув прохання міського голови Чорткова Володимира Шматька.

З того часу пройшло чотири роки. Весь комплекс споруд, який майже 30 років руйнувався, змінився до невпізнаваності та почав виглядати як справді стратегічний об’єкт. Зараз триває фактично останній підготовчий етап – період нарощення активного мулу, який і буде очищувати каналізаційні стоки міста. До слова, запустити очисні можна буде вже через 1-2 місяці!