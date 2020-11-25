Чортків отримав найвищу екологічну відзнаку країни
Третій рік поспіль компанія Ecobusiness Group вручає відзнаки «ЕКОтрансформація» тим, хто протягом року впроваджував кращі технології задля зниження негативного впливу на довкілля, робив міста та селища більш екологічними і безпечними. Таким чином організатори проекту закликають владу, підприємців, представників різних сфер господарства впроваджувати екологічні заходи задля збереження навколишнього середовища.
З того часу пройшло чотири роки. Весь комплекс споруд, який майже 30 років руйнувався, змінився до невпізнаваності та почав виглядати як справді стратегічний об’єкт. Зараз триває фактично останній підготовчий етап – період нарощення активного мулу, який і буде очищувати каналізаційні стоки міста. До слова, запустити очисні можна буде вже через 1-2 місяці!