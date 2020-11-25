Юні тернополяни допомогли затримати грабіжника

Поліцейські вдячні юним тернополянам за допомогу у затриманні грабіжника

Троє хлопців, побачивши, як з торгового центру втікає невідомий чоловік, а за ним женеться продавець, допомогли останньому зупинити незнайомця. Як з’ясувалося, юні тернополяни не дали втекти грабіжникові.

До співробітників Тернопільської відділу поліції надійшло повідомлення від продавця одного з магазинів, розташованих в ТРЦ «Подоляни» про те, що невідомий чоловік намагався відкрито викрасти товар на суму три тисячі гривень.

Як з’ясувалося, 33-річний тернополянин, зайшовши у примірочну, поклав у свій рюкзак дві куртки, на себе надягнув кофту, а під верхній одяг заховав спортивну сумку. З усім цим подався до виходу. Зловмисника зупинили продавці, вимагаючи повернути неоплачений товар, проте той, кинувши їм лише одну куртку, з рештою почав тікати. Працівник магазину став наздоганяти лиходія, і тут на допомогу поспіли троє хлопців, що стояли неподалік.

Двоє 17-річних та 16-річний тернополянин не побоялися зупинити зловмисника й разом з продавцем утримували його до приїзду слідчо-оперативної групи. Поліцейські затримали лиходія в порядку статті 208 КПК. З’ясувалося, до грабежу причетний 33-річний житель обласного центру в минулому уже судимий за майнові злочини.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 2 статті 186 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.