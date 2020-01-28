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Новини Тернополя 

В лікарні помер водій, який потрапив у ДТП на Тернопільщині

Irena 1 Views Прокоментуй!
У лікарні помер чоловік, якого ще 13 січня в результаті дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували до медзакладу.
 
Нагадаємо, що у автопригоді, яка трапилася в селі Почапинці Тернопільського району, водій автомобіля HYUNDAI виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у SKODA.
 
В результаті удару водій SKODA та двоє пасажирів отримали легкі тілесні ушкодження. Кермувальника з іншого транспортного засобу госпіталізували до лікарні в церебральній комі. Врятувати життя чоловікові не вдалося. 28 січня він помер від отриманих травм.
 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області
 

 

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