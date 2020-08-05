Чортків за крок до перемоги у конкурсі «Золота ділянка-2020»

Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі ініціювала конкурс «Золота ділянка-2020» в рамках проєкту польської допомоги задля розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва». Конкурс має на меті визначення найкращих інвестиційних ділянок в Україні. До переліку найбільш привабливих ділянок країни потрапив і майбутній індустріальний парк «Chortkiv-West».

Нагадаємо, що за результатами І етапу конкурсного відбору у Тернопільській області визначено три інвестиційні ділянки-фіналісти, які знаходяться у Чорткові, Тернополі та Ланівцях. ІІ етап конкурсу полягає у проведенні аудиту земельних ділянок конкурсною комісією, котра ознайомилась з інфраструктурою інвестиційних ділянок, перевагами та недоліками з точки зору потенційного інвестора. За результатами аудиту, до 15 серпня 2020 року конкурсна комісія повинна оголосити переможця.

Саме із метою провести аудит індустріального парку вчора у Чорткові побували: проєктна менеджерка, експертка Польської Агенції Інвестицій і Торгівлі Моніка Здроєк, координаторка в Україні проекту польської допомоги Вікторія Брага, директор Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області Володимир Василевський, начальниця управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА Оксана Качурівська.

Під час зустрічі йшлося про підведення комунікацій до промислової зони, зокрема електричних, газових, водних. Також Володимир Шматько закцентував увагу на логістичних перевагах «Chortkiv-West», адже вдале розташування ділянки обумовлене безпосереднім примиканням до перехрестя декількох важливих автомобільних доріг державного та міжнародного значення. Гостям продемонстрували декілька промо-роликів, у котрих наголошується на перевагах та сильних сторонах «Chortkiv-West».

Тож Чортків, Тернопіль чи Ланівці? Переможець конкурсу на Тернопільщині буде лише один. І він отримає допомогу від експертів Польської Агенції Інвестицій і Торгівлі у підготовці повної інвестиційної пропозиції для майбутнього індустріального парку. Експерти проводитимуть індивідуальні консультації та навчання, що значно підвищить шанси на залучення іноземного інвестора. Окрім того, у випадку перемоги Агенція регіонального розвитку Тернопільщини займатиметься промоцією майбутнього індустріального парку у Чорткові серед іноземних інвесторів.