Понад 7 тонн благодійної допомоги із Швейцарії привезли в Чортків
Вчора на парафію Святих верховних апостолів Петра і Павла м. Чортків волонтери з Швейцарії привезли понад 7 тонн вантажу з благодійною матеріальною допомогою.
Чоловіки та хлопці розвантажили машину впродовж трьох годин. Переважно це були речі та меблі для медичного застосування, ліки.
За словами працівників храму Святих верховних апостолів Петра і Павла, після розмитнення благодійна допомога буде спрямована за призначенням у ті місця, де без неї не обійтись.