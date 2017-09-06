Понад 7 тонн благодійної допомоги із Швейцарії привезли в Чортків

Вчора на парафію Святих верховних апостолів Петра і Павла м. Чортків волонтери з Швейцарії привезли понад 7 тонн вантажу з благодійною матеріальною допомогою.

Чоловіки та хлопці розвантажили машину впродовж трьох годин. Переважно це були речі та меблі для медичного застосування, ліки.

За словами працівників храму Святих верховних апостолів Петра і Павла, після розмитнення благодійна допомога буде спрямована за призначенням у ті місця, де без неї не обійтись.