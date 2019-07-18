У Чортківську міську раду шукають начальника

Чортківська міська рада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади:

– начальника управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ:

– громадянство України;

– володіння державною мовою;

– освіта вища, відповідного професійного спрямування;

– стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-ох років.