В Тернополі через ДТП батько з сином опинились у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 09.00 годин 17 липня в м. Тернопіль по вул. Симоненка. Саме тут не розминулись «ВАЗ-2105» та «Renault Megan».

Внаслідок ДТП травмувались водій та малолітній пасажир «п’ятірки», жителі м. Збараж, опинились в лікувальних закладах м. Тернополя. 43-річного батька з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки зліва» госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню, а його 16-річного сина із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доправили в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

Водій автомобіля «Renault Megan», житель м. Тернополя, в аварії не постраждав.