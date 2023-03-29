Чортківська прокуратура вимагає зареєструвати будівлю сільського клубу

З метою захисту прав дітей Чортківська окружна прокуратура пред’явила позов до суду в інтересах держави до однієї із селищних рад Чортківського району щодо вчинення реєстраційних дій стосовно будівлі сільського клубу вартістю понад 26 млн грн.

Встановлено, що упродовж 7 років на балансі однієї із селищних рад перебуває будівля сільського клубу площею понад 550 кв м, однак відомості про неї відсутні у відповідних державних реєстрах права власності. Вказане створює перешкоди у належному використанні нерухомого майна для забезпечення культурних потреб та розвитку дітей та молоді територіальної громади.

Тернопільським окружним адміністративним судом розпочато провадження у справі.