Чортківський медичний коледж прийняв виклик від міської ради

Різдвяна коляда об’єднала міську раду та медичний коледж.

Чортківський державний медичний коледж прийняв виклик від Чортківської міської ради до різдвяної коляди.

На центральній площі, прославляючи народження Ісуса Христа, об’єдналися обидва колективи.

Міський голова Володимир Шматько щиро подякував гостям за щирі віншування та колядки, побажав здоров’я та процвітання і, звичайно, передав директору Чортківського державного медичного коледжу Любомиру Білику так звану «коляду»!

Чортківська міська рада