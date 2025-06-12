Придбано на аукціоні, вкладено мільйони в підприємство на Тернопільщині — і заблоковано чиновниками

На Тернопільщині не можуть запустити Новосілківський спиртзавод — інвестор, який придбав підприємство ще у 2023 році на відкритому аукціоні, досі не отримав ліцензію на виробництво спирту. Через це бюджет щодня втрачає до 4 мільйонів гривень, а працівники — можливість офіційно працювати.

Ситуація набула широкого резонансу в медіа, і на неї вже відреагував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода:

— «У медіапросторі шириться інформація про неможливість здійснення діяльності Новосілківським спиртзаводом. Пишуть про втрати для бюджету через формальні підстави для відмови у наданні підприємству ліцензії. Я зустрівся з керівництвом головного управління ДПС в області, департаменту агропромислового розвитку ОВА та представниками заводу. Прийнято рішення: керівництво підприємства спільно з податківцями доопрацює пакет документів для отримання ліцензії. Бізнес на Тернопільщині має працювати!»

Ситуацію також прокоментувала народна депутатка, секретарка Національної інвестиційної ради при Президентові України Галина Янченко:

— «Маємо новий кейс у парламентській спецкомісії по захисту інвесторів. Півтора мільярда гривень акцизних надходжень щороку могла б отримувати держава. Але податкова не видає ліцензію, імовірно через інтереси конкурентного підприємства. Це — прямі втрати бюджету і загроза репутації приватизації в Україні».

Громада сподівається, що цього разу документи буде подано належним чином, і Новосілківський спиртзавод нарешті запрацює.