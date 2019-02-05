Чим “Катруб” не вгодив мешканцям Кременцю

Кременецька міська рада повідомляє, що у зв’язку із невиконанням договірних зобов’язань ПП «Катруб» договір на надання послуг із збирання, вивезення та утилізації сміття між міською радою та підприємством достроково розірвано з 1 лютого 2019 року.

На двох останніх сесіях депутати підтримали рішення виділення коштів та надали дозвіл КП «Міськводгосп» на придбання на умовах лізингу двох сміттєвозів та контейнерів, які обслуговуватимуть місто. Проте, отримання кредиту та закупівлі техніки потребує не лише грошових, а й часових затрат. Відтак, тимчасово ТПВ збиратиметься у місцях попередньої локації сміттєвих баків, звідки їх будуть вивозити комунальні служби міської ради до визначення на конкурсних умовах нового надавача послуг із вивезення сміття у місті..

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