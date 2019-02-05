Тернополянка зберігає цінні марки минулого століття, які збирала вся родина

Філателістичну колекцію почав збирати батько жінки, а продовжила поповнювати альбом із марками Інна та її син.

Як розповіла жінка, за часів радянського союзу окремі види марок було непросто роздобути, проте її татові все ж вдавалося діставати не тільки марки СРСР, але й закордонні, які були особливо вагомими.

— Оскільки кількість філателій за тодішніх часів зводилася до однієї, тож тато радів кожній новій марці. Його захоплення передалося й мені – коли подорослішала, їздила до Головпоштампу, де купувала марки. Марки мені діставалися і від друзів, через обмін.. До речі, мій старший син, якому зараз 22 роки, зі шкільних років і собі почав цікавитися родинною колекцією. Також купував марки, обмінював деякі екземпляри, доповнюючи, урізноманітнюючи альбом. Цікаво, що й мого другого синочка також притягнув наш родинний філателістичний здобуток. Серед марок в нашій колекції найбільше стосується періоду СРСР – популізму доби, діячам, ідеології. Колекцію поповнюють і знаки, присвячені природі – рослинному і тваринному світу, — поділилася пані Інна.

Жінка зазначила, що кожна марка в колекції – це історія, це культура і це своєрідний раритет, бо більше вона не повториться.

Тернополяни