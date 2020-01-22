Даміан, Жасмін, Христофор: які імена вибирали шумчани для своїх діток торік

У 2019-ому шумчани вибирали різні імена для новонароджених.

Своїх синочків найчастіше називали так: Артем, Владислав, Назар, Арсен, Андрій, Тимофій, Михайло, Ілля. Серед дівчаток найпопулярнішими були: Анна, Марія, Вероніка, Вікторія, Соломія, пише Шумськ ІНФО.

Найдивовижнішими іменами, якими від початку минулого року нарікали новонароджених дівчаток на Шумщині, були: Жасмін, Роксолана, Аліса, Еріка, Даніела, Діна, Орися, Евеліна. Сильний вплив на це, напевне, мають популярні книги та серіали.

Є також чимало біблійних та історичних імен. Серед чоловічих родзинками були: Даміан, Гліб, Христофор, Алекс, Захар, Любомир, Кирило, Устим, Нестор, Платон, Давид, Даніель.